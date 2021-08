Gruppenphasen der Europa League und Conference League ausgelost

Bei der anstehenden UEFA Europa-League-Saison 2021/22 muss Eintracht Frankfurt in Gruppe D gegen Fenerbahce Istanbul, Royal Antwerpen und Olympiakos Piräus antreten. Bayer 04 Leverkusen muss hingegen in Gruppe G gegen Celtic Glasgow, Betis Sevilla und Ferencvaros Budapest ran, ist das Ergebnis der Gruppenauslosung am Freitag in Istanbul. Das Finale der Europa League findet am 18. Mai 2022 in Sevilla statt.

Auch die Gruppenphase der Europa Conference League wurde ausgelost - zum ersten mal überhaupt: Union Berlin bekommt es dort in Gruppe E mit Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa zu tun. Das Endspiel der Conference League wird am 25. Mai 2022 in Tirana ausgetragen.



© dts Nachrichtenagentur