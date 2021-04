Die Grünen wollen am 19. April klären, wer die Partei als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führt. Das teilte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Mit Annalena Baerbock und Robert Habeck habe man ein "starkes Spitzenduo" für die Bundestagswahl, so Kellner.

Am 19. April stelle man vor, wer von beiden die Kanzlerkandidatur übernehmen soll. Dem Vernehmen nach würde es sich zunächst um einen Vorschlag des Grünen-Bundesvorstands handeln. Der Parteitag der Grünen im Juni müsste den Kandidaten noch bestätigen. Das innerparteiliche Rennen zwischen Baerbock und Habeck gilt aktuell als offen.



