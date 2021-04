Grüne in weiterer Umfrage vor CDU/CSU

Die Grünen haben in einer weiteren Umfrage CDU und CSU als stärkste Kraft überholt. Laut "Yougov" kommt die Union nur noch auf 24 Prozent, die Grünen jetzt auf 25 Prozent. Im Vergleich zur letzten Erhebung vor etwa einem Monat haben CDU/CSU drei Prozent verloren, die Grünen vier Prozent gewonnen.

Seit Januar beträgt das Minus für die Union sogar 12 Prozentpunkte, währen die Grünen sieben gewonnen haben. Auch die SPD fährt in der Wahlabsicht Verluste ein und landet im April bei 14 Prozent der Wählerstimmen, drei Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Die FDP kann erneut leicht zulegen und landet mit einem Prozentpunkt mehr im Vergleich zum März nun bei 11 Prozent. AfD und Linke bleiben stabil (AfD 11 Prozent, die Linke 8 Prozent). Die sonstigen Parteien erreichen 7 Prozent der Wählerstimmen. 16 Prozent der Befragten gaben im April an, dass Umwelt- und Klimaschutz ihrer Meinung nach das wichtigste Thema sei, um das sich Politiker in Deutschland kümmern sollten. Am zweitwichtigsten war den Befragten sowohl das Thema Rente und Altersvorsorge als auch die Gesundheitsversorgung (jeweils 12 Prozent). Die Erhebung wurde zwischen dem 23. und 26. April durchgeführt.



© dts Nachrichtenagentur