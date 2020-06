GroKo beschließt Autokaufprämie nur für E-Autos

Das von der Großen Koalition beschlossene Konjunkturprogramm enthält nun doch eine Autokaufprämie - allerdings nur für E-Autos. So wird die bereits bestehende "Umweltprämie" von bisher maximal 3.000 auf 6.000 Euro verdoppelt - befristet bis Ende 2021. Die Kfz-Steuer soll zudem für Pkw stärker an CO2-Emissionen ausgerichtet werden. Für Neuzulassungen wird die Bemessungsgrundlage zum 1.1.2021 hauptsächlich auf die CO2-Emissionen pro Kilometer bezogen und oberhalb 95g CO2/km in Stufen angehoben.

Zudem wird die bereits geltende zehnjährige Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis zum 31.12.2025 gewährt und bis 31.12.2030 verlängert. Zusätzlich 2,5 Milliarden Euro will der Bund in den Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur investieren.



© dts Nachrichtenagentur