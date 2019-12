Ob im Privatbereich oder geschäftlich; bestimmte Anlässe und Termine erfordern, dass ein Präsent überreicht wird. Egal ob das Geschenk unter dem Weihnachtsbaum drapiert, zum Geburtstag überreicht oder zum Jubiläum in feierlichem Rahmen übergeben wird: wichtig ist, dass dieses Präsent dem Anlass und der Person angemessen ist. Genau diese Auswahl eines wirklich passenden Geschenks von akzeptablem Wert ist oftmals nicht ganz einfach.

Wird der Herr Papa 70, der beste Freund heiratet oder der Nachwuchs hat das Abitur mit Bravur bestanden, sind Geschenke im Trend, die lebenslang für freudige Erinnerungen sorgen. Das kann beispielsweise eine luxuriöse Städtereise nach Hamburg für die Eltern zur goldenen Hochzeit sein. Dafür wird ein Top-Hotel gebucht, inklusive der Karten für ein Musical auf der Reeperbahn. Obendrein eine Hafenrundfahrt mit einer Barkasse sowie ein romantisches Abendessen auf dem historischen Großsegler Rickmer Rickmers, was zusammen ein Wochenende für das Jubelpaar mit unvergesslichen Ereignissen füllt.

Eine solche Reise wäre wohl als Geschenk nach bestandenem Abitur unpassend. Aber für junge Leute finden sich Belohnungen, die den gleichen Zweck erfüllen. Dazu gehört ein Tauchurlaub am Roten Meer, ein Kurs für Gleitschirmflieger im Tiroler Ötztal oder ein Party-Wochenende in Berlin, inklusive reichlich Taschengeld und Tickets für die angesagtesten Klubs in der Bundeshauptstadt.

Allerdings gibt es auch Situationen, in denen weniger Erlebnisse, stattdessen bleibende Werte angebracht sind. Das Paradebeispiel hierfür ist der Heiratsantrag. Da sich der Karibikurlaub an makellos weißen Stränden unter Palmen schlecht an den Ringfinger stecken lässt, ist der Weg zum Juwelier nahezu unumgänglich.Wer allerdings den Verlobungsring nicht nur als Symbol ansieht, sondern damit auch die Tiefe seiner Liebe ausdrücken will, der findet selten einen Ring, der dies auszudrücken vermag. Clever ist, wer den passenden Ring für die Ewigkeit selbst gestaltet. Um dies zu realisieren, ist es nicht notwendig Designer zu werden. Dazu reicht in der Regel schon ein passendes Foto aus dem Internet und dazu einige erklärende Worte. Ist die Zukünftige vernarrt in Koalas, können die Augen mit zwei schmucken Diamanten dargestellt werden. Liebt sie Orchideen, ist eine Cathaleyah mit einem Brillanten im Zentrum der extravagante und absolut passende Schmuck, der bei keinem Juwelier im Sortiment der Verlobungsringe zu finden ist.

Auch unter wichtigen Geschäftspartnern, beim langjährigen Firmenjubiläum oder zur Verabschiedung eines altgedienten Angestellten in den Ruhestand ist die sonst übliche Flasche extrem teuren Whiskeys oder die Armbanduhr mit Gravur inzwischen nicht mehr angesagt.Innovative Chefs nutzen das eigene Firmenlogo, um damit einen Ring, den Anhänger einer Halskette oder Manschettenknöpfe gestalten zu lassen, die für immer die Verbundenheit mit dem Unternehmen symbolisieren.