Geschäftsklimastimmung in der EU deutlich gestiegen

Das Geschäftsklima in der EU ist nach Angaben aus Brüssel im Januar deutlich gestiegen. Der Economic-Sentiment-Indicator (ESI) stieg sowohl in der Eurozone um 1,5 Punkte auf 102,8 Punkte, als auch in der gesamten EU - und zwar um 1,9 Punkte auf 101,3, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Insbesondere die Stimmung der Industrie und des Bausektors verbesserte sich, während die Lage bei den Verbrauchern und im Dienstleistungssektor weitgehend unverändert eingeschätzt wurde.

Die Einzelhändler waren etwas weniger zuversichtlich. Der gleichzeitig veröffentlichte Geschäftsklimaindikator (BCI) für das Euro-Währungsgebiet stieg leicht (+0,09 Punkte auf -0,23).



© dts Nachrichtenagentur