Fußball-EM: Dänemark sichert sich Viertelfinale gegen Wales

Im Achtelfinale der Fußball-EM hat Dänemark in Amsterdam gegen Wales mit 4:0 gewonnen und sich den Einzug in die nächste Runde gesichert. Die Waliser agierten zu Beginn spielfreudig und hatten in der zehnten Minute die erste gute Gelegenheit, als Bale aus 18 Metern knapp links vorbei feuerte. Die Dänen kämpften sich aber immer mehr in die Partie und gingen in der 27. Minute auch in Führung, als Dolberg von Damsgaard perfekt in Szene gesetzt wurde und aus 17 Metern flach in die rechte Ecke vollstreckte.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hätte Maehle fast erhöht, aus spitzem Winkel lenkte Ward das Spielgerät aber noch neben den Kasten. Zur Pause führte die Hjulmand-Elf verdient, auch weil den Männern von der Insel nach der guten Anfangsphase nicht viel einfiel. In der 48. Minute legte Dolberg tatsächlich auch seinen zweiten Treffer nach, als Williams einen Klärungsversuch genau in die Füße des Stürmers beförderte und der Stürmer in den Diensten des OGC Nizza aus sechs Metern keine Mühe hatte. Auch nach der klareren Führung ließen die Dänen nicht locker und hätten in der 66. Minute fast alles klar gemacht, doch Jensens verrutschte Hereingabe touchierte nur den rechten Außenpfosten. Die Schützlinge von Robert Page versuchten immer wieder über Gareth Bale zu Abschlüssen zu kommen, liefen aber stattdessen immer wieder in gefährliche Konter. In der 85. Minute verpasste Andersson aus spitzem Winkel die endgültige Entscheidung. Diese erzielte in der 88. Minute dann Maehle, der rechts im Sechzehner viel zu viel Platz bekam und eiskalt in den rechten Winkel vollendete. In der 90. Minute verabschiedete sich Harry Wilson dann mit einem rüden Foul an Maehle noch unrühmlich aus der Begegnung, als der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert die glatte Rote Karte zeigte. In der Nachspielzeit traf Braithwaite gegen geschlagene Gegner sogar noch ins linke Eck und reihte sich ein in den Reigen der Torschützen. Damit trifft Dänemark am 3. Juli in Baku im Viertelfinale auf den Sieger aus dem Spiel Niederlande gegen Tschechien.



© dts Nachrichtenagentur