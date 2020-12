Formel-1-Team Haas verpflichtet Mick Schumacher

Mick Schumacher wird in der kommenden Saison für den Rennstall Haas in der Formel 1 antreten. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher habe einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet, teilte das Team am Mittwoch mit. Über den unmittelbar bevorstehenden Deal war bereits in den vergangenen Tagen spekuliert worden.

Aktuell tritt Schumacher noch in der FIA-Formel-2-Meisterschaft an. Dort führt er derzeit die Fahrerwertung an. Zuvor startete Schumacher 2017 und 2018 in der europäischen Formel-3-Meisterschaft, in der er 2018 den Meistertitel gewann. Beim US-Motorsportteam Haas wird er gemeinsam mit dem russischen Rennfahrer Nikita Masepin ein komplett neues Fahrerduo bilden, da die beiden bisherigen Piloten Romain Grosjean und Kevin Magnussen keinen neuen Vertrag erhalten hatten.



© dts Nachrichtenagentur