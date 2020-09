Mercedes-Pilot Lewis Hamilton startet beim Grand Prix von Italien in Monza am Sonntag aus der Pole Position. Sein Teamkollege Valtteri Bottas startet direkt dahinter, Racing-Point-Fahrer Sergio Perez folgt auf der dritten Position. Die weiteren Startplätze werden in dieser Reihenfolge von Sainz jr. (McLaren), Verstappen (Red Bull), Norris (McLaren), Ricciardo (Renault), Stroll (Racing Point), Albon (Red Bull) und Gasly (Alpha Tauri) belegt.

Für Ferrari-Pilot Sebastian Vettel sprang beim Qualifying am Samstag nur der 17. Startplatz heraus.



© dts Nachrichtenagentur