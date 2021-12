Finanzminister will zügige Steuer-Änderungen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will das Steuerrecht stärker an die Bedürfnisse von Bürgern anpassen. Ein Ziel dabei sei "die Ausgestaltung der Steuerklassen zugunsten von Frauen", sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben). Er habe das Thema Teilzeitfalle auf dem Radar.

"Ich werde zu Beginn des neuen Jahres auf die Länder zugehen und für eine rasche Lösung werben", so Lindner. Laut Koalitionsvertrag soll die Familienbesteuerung so weiterentwickelt werden, dass partnerschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf alle Familienformen gestärkt werden. Zudem kündigte Lindner Erleichterungen bei der Steuererklärung an: "Die Steuererklärung muss einfacher werden." Daten, die die Behörden bereits haben, sollen nach dem Willen des Ministers künftig vorausgefüllt angeboten werden, sodass Bürger nicht nach jeder einzelnen Information in ihren Unterlagen suchen müssten. "Wir leiten jetzt die erforderlichen Schritte ein, um diese Erleichterung schnellstmöglich in die Praxis zu bekommen." Offen zeigte sich der FDP-Chef zudem mit Blick auf eine dauerhafte steuerliche Absetzbarkeit für das Homeoffice: "Ich halte es für denkbar, dass wir aus der Ausnahmeregel eine dauerhafte Regel machen", so Lindner. Man müsse das weiter beobachten. Zahlreiche Beschäftigte wünschten sich mehr Selbstbestimmung, viele arbeiteten aber auch lieber im Büro. Die derzeitige Regelung gilt befristet für die Zeit der Pandemie.



