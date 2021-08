Feuergefecht am Flughafen in Kabul - deutsche Soldaten beteiligt

Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es am Montagmorgen zu einem Feuergefecht gekommen. Kurz nach 4 Uhr deutscher Zeit seien am North Gate zunächst "afghanische Sicherheitskräfte und unbekannte Angreifer" involviert gewesen, teilte die Bundeswehr über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Eine "afghanische Sicherheitskraft" sei dabei getötet, drei weitere verwundet worden.

Am weiteren Verlauf des Gefechtes seien Kräfte aus den USA und Deutschland ebenfalls beteiligt gewesen, fügte die Bundeswehr hinzu. Alle deutschen Soldaten seien unverletzt. Das Bundesverteidigungsministerium hatte die Lage am Flughafen am Sonntag als "sehr schwierig und dynamisch" bezeichnet. Die Evakuierungsaktion lief dennoch weiter. Zuletzt war in der Nacht zu Montag ein aus Kabul kommender A400M mit 213 Personen an Bord in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gelandet.



