FDP will in möglicher Jamaika-Koalition Finanzminister stellen

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat Vorschläge für die Ressortaufteilung nach der Bundestagswahl gemacht. "Käme es zu einer Jamaika-Koalition, dann würde die FDP Wert darauf legen, den Finanzminister zu stellen", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Und weiter: "Ein Klima- und Umweltministerium würden dann vermutlich die Grünen beanspruchen."

Lindner nahm damit eine Forderung der Grünen auf, deren Vorsitzende Annalena Baerbock und Robert Habeck ein Klimaschutzministerium als Querschnittsressort mit Vetorecht für alle anderen Ministerien wollen. Lindners Gedanken gehen in eine ähnliche Richtung. Im Juli hatte der FDP-Chef gesagt, dass auch er Finanzen beziehungsweise Klima und Umwelt als Querschnittsministerien sehe. Jetzt griff er den Vorschlag der Grünen auf, fügte aber an, das geplante Klima- und Umweltministerium solle "kein besonderes Vetorecht" bekommen, denn wichtige Entscheidungen müssten sowieso "immer zwischen allen Koalitionspartnern ausgehandelt und am Ende gemeinsam getroffen werden".



© dts Nachrichtenagentur