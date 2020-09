Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich für die "missglückte" Verabschiedung von FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg auf dem Parteitag in Berlin entschuldigt. Er habe eine Formulierung gewählt, "die ausgesprochen missverständlich offensichtlich für viele war", sagte er in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland". Er habe die angespannte Situation "auflockern" wollen und dabei in freier Rede eine "missglückte Formulierung" verwendet.

"Die haben viele kritisch aufgefasst. Linda Teuteberg und ich hatten danach noch Kontakt." Wenn eine Formulierung so missverständlich sei, dann sei es auch richtig, öffentlich zu sagen, dass man sie bedauere und dass man sich auch öffentlich entschuldige, so Lindner. Der FDP-Chef hatte am Wochenende bei dem Parteitag gesagt, dass er und Teuteberg in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen hätten - mit einem Telefonat, "nicht was ihr jetzt denkt".



