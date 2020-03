FC Bayern nach Sieg auf Schalke im DFB-Pokal-Halbfinale

Im Viertelfinale des DFB-Pokals hat der FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 mit 1:0 gewonnen und damit das Ticket fürs Halbfinale gelöst. In der 40. Minute erzielte Joshua Kimmich das Führungstor für die Gäste. Einen Eckball von Bayerns Mittelfeldspieler Philippe Coutinho hatte Schalkes Stürmer Guido Burgstaller am kurzen Pfosten zwar per Kopf zunächst geklärt, doch das Leder landete an der Strafraumkante bei Kimmich, der anschließend sofort abzog.

Der Schuss flog gleich zwei Schalkern durch die Beine und schlug im linken unteren Eck ein.



