Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Nettoankäufe von Vermögenswerten im Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) im März 2022 auslaufen lassen. Das teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.





