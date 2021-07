Der ehemalige Vorsitzende der Werte-Union Alexander Mitsch fordert die Einbindung des ehemaligen Verfassungsschutzchefs Maaßen in den Wahlkampf der CDU. Er schlage Kanzlerkandidat Armin Laschet vor, Maaßen in dessen Wahlkampfteam zu berufen, sagte Mitsch am Dienstag dem Deutschlandfunk. "Ich glaube, dass die Kandidatur von Herrn Maaßen eine Kandidatur ist, die vielen Konservativen wieder Hoffnung gibt, zur Union zurückzukommen."

Mitsch unterstützt nach eigenen Angaben die umstrittenen Äußerungen Maaßens zur politischen Einstellung von Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Untersuchungen von Journalisten, wie von Maaßen vorgeschlagen, seien "absolut in Ordnung", so der Konservative. Mitsch war Anfang Juli aus Protest gegen den neuen Vorsitzenden Otte aus der Werte-Union ausgetreten.



