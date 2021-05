Ex-Verdi-Chef Bsirske will sicheren Listenplatz für Bundestagswahl

Der frühere Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske will beim Parteitag der niedersächsischen Grünen Ende Mai auf Platz sechs der Landesliste für die Bundestagswahl kandidieren. "Das ist ein sicherer und exponierter Listenplatz für einen, sagen wir mal, ebenfalls recht exponierten Kandidaten", sagte Bsirske der "Welt". Es werde wohl auch keinen Gegenkandidaten geben, so der 69-jährige Gewerkschafter, der sein Amt 2019 aus Altersgründen niedergelegt hatte.

Derzeit entsenden die niedersächsischen Grünen sechs Abgeordnete nach Berlin, alle zogen über die Landesliste in den Bundestag ein. Die Partei rechnet angesichts der guten Umfragedaten mit mindestens zwölf niedersächsischen Grünen im nächsten Bundestag. Bei dem Parteitag will sich auch der frühere Umweltminister Jürgen Trittin wieder um einen Platz im Berliner Parlament bewerben. Er will für Platz vier der Landesliste kandidieren. Bsirske begründete seinen geplanten Wechsel in die Bundespolitik mit der Notwendigkeit einer aktiven Klimapolitik. "Wir leben nicht in Zeiten, in denen man sich zurücklehnen und die anderen machen lassen sollte. Die nächsten fünf bis zehn Jahre werden darüber entscheiden, ob es gelingt, die Weichen einer gelingenden sozialökonomischen Transformation zu stellen und so einen Beitrag dazu zu leisten, den Klimawandel zu stoppen."



© dts Nachrichtenagentur