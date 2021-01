EVP will Reisefreiheit für alle Geimpften

EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) hat sich einem Vorstoß aus Griechenland angeschlossen, allen gegen Corona geimpften Bürgern Reisefreiheit in Europa zu gewähren und hierfür eine neue Impfbescheinigung einzuführen. "Wir unterstützen den Vorschlag des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis für ein EU-weit anerkanntes Impf-Zertifikat, das freies Reisen im Schengen Raum ermöglicht", sagte Weber der "Bild". Mitsotakis hatte am Dienstag in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine entsprechende Forderung erhoben.

Zur Begründung sagte Weber: "Wir sehen ethische Probleme zu Beginn, da bestimmte Gruppen erst später Zugang zum Impfstoff haben werden. Aber wir schränken die Grundrechte der Bürger derzeit notwendigerweise stark ein. Das muss dann neu abgewogen werden, sobald eine Person sich und in gewisser Hinsicht andere vor einer Ansteckung schützt." Die Alternative sei, dass "jedes Land eigene Regeln aufstellt, eine Fragmentierung, die niemand möchte", sagte Weber der Zeitung. Das Thema soll am 21. Januar auf einem virtuellen EU-Sondergipfel von den 27 Staats- und Regierungschefs diskutiert werden.



© dts Nachrichtenagentur