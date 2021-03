Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat mit Enttäuschung auf die jüngste Bund-Länder-Runde reagiert. "Der Beschluss des Corona-Gipfels hat uns sehr überrascht, zumal davon das wichtigste Fest der Christen betroffen wäre", sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Die EKD werde sich in den von der Bundeskanzlerin angekündigten Gesprächen zunächst genau erläutern lassen, warum die "bewährten Hygieneschutz-Maßnahmen", die alle Landeskirchen für ihre Gottesdienste haben, nun nicht mehr ausreichen sollen.

"Anschließend werden wir in unseren Gremien beraten, wie wir mit der Bitte umgehen", so Bedford-Strohm. Bund und Länder hatten sich in der Nacht zu Dienstag entschieden, die Religionsgemeinschaften zu bitten, religiöse Versammlungen an den Osterfeiertagen ausschließlich virtuell durchzuführen.



