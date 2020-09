Europa-League-Qualifikation: Wolfsburg schlägt Tschernihiw

In der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa-League hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg zuhause gegen Desna Tschernihiw aus der Ukraine mit 2:0 gewonnen und damit den Einzug in die entscheidende vierte Runde geschafft. Die Niedersachsen spielten von Beginn an druckvoll und kamen in der vierten Minute zu ihrer ersten Chance, als Marmoushs Schuss vor dem Strafraum abgefälscht wurde und knapp neben den linken Pfosten flog. Der Gast aus Osteuropa kämpfte sich allmählich ins Spiel, musste in der 16. Minute aber den Gegentreffer hinnehmen, als Steffen eine Mehmedi-Ecke verlängerte und Guilavogui unbedrängt einköpfen durfte.

In der 26. Minute dann die große Chance zum Ausgleich für die Ukrainer, doch Roussillon klärte den Pass von Kartushov im letzten Moment vor Kalitvintsev ins Toraus. Im Anschluss verlegten sich die Gäste aufs Verteidigen, die Wölfe kamen kaum mehr durch und leisteten sich immer wieder Fehlpässe im Aufbauspiel. In der 44. Minute wurde Schlagers Schuss geblockt. So ging es mit einer knappen Wolfsburger Führung in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel spielte Tschernihiw offensiver und wurde in der 47. fast belohnt, als Kalitvintsevs Versuch von Guilavogui noch von der Linie gekratzt werden konnte. In der 60, Minute schwächten sich die Gäste aber selbst, als Tamm die gelb-rote Karte sah, nachdem er drei Minuten zuvor erst verwarnt worden war. Der Bundesligist konzentrierte sich nachfolgend auf Ballbesitz, Torchancen waren Mangelware. In der 80. Minute unterlief Casteels eine Ecke, hatte aber Glück, dass Totovytskyi die Kugel über den Kasten köpfte. Am Ende erhöhte der VfL Wolfsburg in der Nachspielzeit sogar noch durch den eingewechselten Ginczek: die Entscheidung. Somit stehen die Niedersachsen in der vierten Europa-League-Qualifikationsrunde.



