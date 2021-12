Europa League: BVB trifft auf Rangers - Leipzig gegen Real Sociedad

In den Play-offs der Europa League trifft Borussia Dortmund auf die Glasgow Rangers. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. RB Leipzig muss gegen Real Sociedad San Sebastian antreten.

Die beiden deutschen Teams hatten sich als Gruppendritter in der Champions League für die K.-o.-Runde der Europa League qualifiziert. In den Play-offs spielen sie nun jeweils gegen Gruppenzweite der Europa League um den Einzug ins Achtelfinale. Dort sind die EL-Gruppensieger bereits gesetzt - darunter auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Die weiteren Ergebnisse der Auslosung von Montag: FC Sevilla - Dinamo Zagreb, Atalanta Bergamo - Olympiakos Piräus, FC Barcelona - SSC Neapel, Zenit St. Petersburg - Real Betis Sevilla, Sheriff Tiraspol - Sporting Braga, FC Porto - Lazio Rom. Die Hinspiele finden am 17. Februar 2022 statt. Die Rückspiele werden am 24. Februar ausgetragen.



© dts Nachrichtenagentur