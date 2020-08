Das sogenannte "Verbrauchervertrauen" in der Europäischen Union hat sich im Monat August kaum verändert. Der von der EU ermittelte Indikator CCI stieg in der Euro-Zone minimal um 0,3 Punkte im Vergleich zum Juli, teilte die zuständige Statistik-Abteilung der Europäischen Kommission am Freitag mit. In der gesamten EU stieg er um 0,1 Punkte an.

Mit einem Wert von -14,7 (Euro-Zone) bzw. -15,5 (EU) Punkten liegt der Index aber weiter unter dem langjährigen Durchschnitt von −11,1 (Euro-Zone) und −10,5 (EU) Punkten. Im Zuge der Coronakrise war das Verbrauchervertrauen eingebrochen.



