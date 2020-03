EU-Kommission erwartet dramatischen Einbruch im Luftverkehr

Die EU-Kommission erwartet infolge der Corona-Krise einen dramatischen Einbruch im europäischen Flugverkehr. "Die Zahl der Flüge, die von Eurocontrol beaufsichtigt werden, lag am 21. März im Vergleich zum gleichen Tag im Vorjahr bei 66 Prozent. Es wird erwartet dass die Zahl in den kommenden Tagen auf 20 Prozent des Normalverkehrs weiter sinkt", schreibt die EU-Kommission in einem neuen, als "vertraulich" klassifizierten "Situationsbericht zur neuartigen Coronavirus-Krise", über den die "Welt am Sonntag" berichtet.

Zur Zeitpunkt der Erhebung am vergangenen Samstag war laut Bericht der Luftverkehr in Deutschland bereits um 65 Prozent und im Frankreich um 73 Prozent eingebrochen. Malta verzeichnete zu dem Zeitpunkt Rückgänge bei der Anzahl der Flüge von 95 Prozent, Italien von 91 Prozent und Österreich von 88 Prozent.



