EU-Kommissar verspricht Touristensaison im Sommer

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni gibt sich zuversichtlich, dass die für die Tourismusbranche wichtige Sommersaison in Europa trotz der Pandemie stattfinden kann. "Wir werden definitiv im Sommer eine Touristensaison haben, allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen", sagte der Italiener der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwochausgabe). Die EU-Kommission präsentiert an diesem Mittwoch Empfehlungen für solche Sicherheitsmaßnahmen in Hotels und bei der Anreise.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gefährdeten die Existenz der EU, sagte Gentiloni der Zeitung. Mitgliedstaaten seien sehr unterschiedlich von der Rezession betroffen und würden sich den Prognosen zufolge auch unterschiedlich schnell erholen. Diese Divergenzen gefährdeten den Binnenmarkt und den Zusammenhalt der Euro-Zone, sagte der italienische Sozialdemokrat. "Und das heißt, die Existenz der EU ist bedroht." Ein Mittel gegen die Unterschiede und Risiken sei "ein solides und sehr gut ausgestattetes" Wiederaufbauprogramm, sagte er. Die Kommission will noch in diesem Monat einen Vorschlag für so ein Programm präsentieren, das Mitgliedstaaten nach der Pandemie beim Anschieben der Konjunktur unterstützt. Solch ein gemeinsames finanzpolitisches Instrument sei eine überfällige Ergänzung zur gemeinsamen Währung und der gemeinsamen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: "Wir stehen an einem Scheideweg: Existenzbedrohung oder historische Chance", so Gentiloni.



© dts Nachrichtenagentur