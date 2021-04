Esken warnt Grüne vor Koalition mit Union

SPD-Chefin Saskia Esken hat die Grünen vor einer schwarz-grünen Koalition gewarnt. "Bevor die Grünen sich in eine schwarz-grüne Koalition begeben, sollten sie darüber nachdenken, wie sie ihre umweltpolitischen Ziele mit den Konservativen umsetzen wollen", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). Sie sehe da keine Schnittmenge.

"Und die Wähler müssen wissen, dass Schwarz-Grün die soziale Schieflage im Land verschärfen würde." Als "bemerkenswert" bezeichnete Esken die Art der Inszenierung der Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock. "Die Art, wie die Grünen Annalena Baerbock inszenieren, erinnert an Emmanuel Macron oder Sebastian Kurz", sagte die SPD-Chefin. "Das Muster dabei ist, dass man versucht den Eindruck von Erneuerung zu erwecken, selbst wenn das gar nicht so ist." Sie ergänzte: "Alle genannten haben ja lange an ihrer politischen Karriere gearbeitet."



