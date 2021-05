ESC-Gewinner lehnt Drogen ab

Damiano David, Sänger der italienischen Rockband Maneskin und Gewinner des Eurovision Song Contest (ESC), lehnt Drogen nach eigenen Angaben ab. Man müsse gesund sein, um hundertprozentig performen zu können, sagte er dem "Spiegel". "Keine Drogen, kein Junkfood, genug Zeit zum Schlafen und all das."

Außerdem habe man mehr Zeit, gute Songs zu schreiben, wenn man nicht ständig in Entzugskliniken muss. Noch in der ESC-Nacht hatte ein Video in den sozialen Medien Gerüchte ausgelöst, Damiano David habe in der Halle vor laufenden Kameras Kokain gezogen. Der Verdacht gilt inzwischen von offizieller Stelle als ausgeräumt, sogar per Drogentest. Als die Band die Siegertrophäe beim ESC entgegennahm, rief der 22-jährige Sänger "Rock `n` Roll will never die!" Über ein Siegerstatement habe er vorher nicht nachgedacht, weil er abergläubisch sei. "Deswegen habe ich improvisiert und gehofft, dass es für alle okay sein würde." Wie gut ihre Songs beim typischen Rockpublikum ankommen, wollen die Italiener im Juni 2022 testen: Dann sind sie für die deutschen Festivals Rock am Ring und Rock im Park gebucht.



