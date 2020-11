Nach Schließen der ersten Wahllokale sind in der Nacht zum Mittwoch die ersten Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl bekannt geworden. Laut Prognosen verschiedener US-Fernsehsender gewinnt Donald Trump die Bundesstaaten Indiana (CNN, NBC) und Kentucky (Fox), Joe Biden gewinnt Virginia und Vermont (beide Fox). Diese Ergebnisse waren auch erwartet worden.

Mit Spannung wird insbesondere auf die Bundesstaaten Florida und Ohio geblickt, erst später Ergebnisse vorliegen werden. Amtsinhaber Trump gab sich zu Beginn des Wahlabends zuversichtlich. "We are looking really good all over the country", schrieb Trump kurz nach Schließen der ersten Wahllokale auf Twitter.



