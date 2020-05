In Griechenland hat sich am Samstag ein Erdbeben mittlerer Stärke ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 6,5 bis 6,6 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Das Beben ereignete sich um 14:51 Uhr, das Epizentrum lag etwa 80 Kilometer südlich von Kreta unter Wasser. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke richten regelmäßig nur im Umkreis von bis zu 70 Kilometern ernsthafte Schäden an, auch ein starker Tsunami ist eher unwahrscheinlich. Dennoch gab es Berichte, dass die Erschütterung unter anderem noch in Albanien gespürt worden sein soll.



© dts Nachrichtenagentur