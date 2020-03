Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat wegen der Coronakrise ein "umfassendes, international abgestimmtes Stabilisierungspaket" für arme Länder gefordert. "Die Corona-Pandemie trifft mit aller Härte jetzt die Ärmsten in den Entwicklungsländern", sagte Müller dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). Arme Länder müssten durch das Stabilisierungspaket in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, soziale Sicherung und Wirtschaft unterstützt werden.

Der CSU-Politiker kündigte eine gezielte Verstärkung von Deutschlands entwicklungspolitischen Maßnahmen in diesen Bereichen an. "Wir dürfen die Menschen in den ärmsten Ländern nicht allein lassen", sagte der Minister. Neben den humanitären Folgen rechnet er durch die Coronakrise auch mit dramatischen wirtschaftlichen Auswirkungen.



