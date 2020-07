EKD-Rettungsschiff soll im August erstmals auslaufen

Angesichts der sich zuspitzenden Lage für aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge hat der Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, angekündigt, dass das Rettungsschiff der evangelischen Kirche, "vermutlich im August auslaufen wird". Die "Seawatch 4" werde von einem breiten Bündnis getragen, in dem alle durch eine Überzeugung verbunden seien: "Man lässt keine Menschen ertrinken", sagte Bedford-Strohm der "Rheinischen Post". Der EKD-Ratsvorsitzende mahnte: "Es machen sich unvermindert Schlauchboote auf den Weg - entsprechend werden laufend Seenotfälle gemeldet, und es gibt Berichte über Bootsunglücke." Solange es die dringend erforderliche staatliche Seenotrettung weiter nicht gebe, "werden wir in der Unterstützung der privaten Seenotrettungsorganisationen nicht nachlassen", kündigte er an.

Corona habe den Blick der Öffentlichkeit auf andere Fragen gelenkt. Deshalb sei es umso wichtiger, "dass wir nicht wegsehen, wenn Menschen ertrinken".



© dts Nachrichtenagentur