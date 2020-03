EKD-Ratschef setzt auf neuen Impuls für Ökumene durch Bätzing-Wahl

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, setzt auf neue Impulse für die Ökumene durch die Wahl von Bischof Georg Bätzing zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz (DBK). Er habe Bätzing als "ökumenisch höchst aufgeschlossenen und menschlich sehr angenehmen Gesprächspartner erlebt. Das lässt mich mit großer Zuversicht auf die zukünftige ökumenische Zusammenarbeit schauen", sagte der EKD-Ratsvorsitzende am Dienstag.

Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland seien auf dem Weg in eine "neue Zeit", so Bedford-Strohm. "Ich bin überzeugt, dass wir die Herausforderungen wie auch die Chancen, die sich damit verbinden, nur in ökumenischer Verbundenheit meistern werden."



