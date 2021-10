In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals hat sich Borussia Dortmund nur mit Mühe 2:0 gegen den FC Ingolstadt durchgesetzt. Thorgan Hazard schoss den ersten Treffer erst in der 72. Minute und legte in der 81. Minute auch nochmal nach. Der BVB war in Sachen Ballbesitz klar dominant, blieb aber über weite Strecken relativ wenig torgefährlich.

Vorher am Abend hatte Dortmund-Rivale FC Schalke 04 mit einem 0:1 beim TSV 1860 München sein Pokal-Aus besiegelt. RB Leipzig gewann 1:0 gegen den SV Babelsberg, die Hertha gewann gegen Preußen Münster 3:1 und 1899 Hoffenheim gegen Holstein Kiel 5:1.



© dts Nachrichtenagentur