Dieter Hallervorden macht jeden Tag Frühsport

Der deutsche Komiker Dieter "Didi" Hallervorden macht nach eigenen Angaben jeden Tag Frühsport. "Wenn ich in Berlin bin, mache ich jeden Tag vor dem Frühstück eine Stunde Sport", sagte Hallervorden der Zeitschrift "Gala" (Heft 19/2020). Damit begründet der 84-Jährige, wieso er sich in seinem Alter als "Chamäleon" bei der Sendung "The Masked Singer" so fit und lässig über die Bühne bewegen konnte.

Er betreibe "intensiv" Sport - "und es gibt keine Ausrede", so Hallervorden. Das helfe. "Generell müsste man den Leuten klar machen: Wenn man gesund bleiben will, trägt Bewegung sehr viel dazu bei", sagte der Komiker.



