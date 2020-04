DGB-Chef will Teilverstaatlichungen mit aktiver Beteiligung des Staates

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, will eine finanzielle Beteiligung des Staates an Unternehmen an eine aktive Beteiligung knüpfen. "Wichtig ist, dass der Staat am operativen Geschäft beteiligt wird", sagte Hoffmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben). Wenn der Staat mit Steuergeldern einspringe, müsse klar sein, "dass sich nicht andere durch hohe Managergehälter, Dividenden oder weiteren Bonuszahlungen maßlos bereichern", so der DGB-Chef weiter.

Für eine dauerhafte Lösung hält Hoffmann Teilverstaatlichungen nicht.



