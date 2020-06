DFL bestraft zwei BVB-Spieler wegen Hygieneverstößen

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) verhängt Geldstrafen gegen Manuel Akanji und Jadon Sancho. Das teilte der Verband am Freitagnachmittag mit. "Die Spieler von Borussia Dortmund hatten bei häuslichen Friseurterminen offenkundig gegen allgemeine Hygiene- und Infektionsschutzstandards sowie insbesondere gegen das medizinisch-organisatorische Konzept der DFL-Taskforce `Sportmedizin/Sonderspielbetrieb` verstoßen. Erkennbar ist dies auf Fotos, die in klassischen Medien und auf Social Media veröffentlicht wurden", heißt es von Seiten der DFL. Es stehe außer Frage, dass auch Profi-Fußballer ihre Haare schneiden lassen müssen.

Dies müsse derzeit jedoch im Einklang mit dem medizinisch-organisatorischen Konzept erfolgen. Der Club habe seinen Spielern im konkreten Fall auch eine entsprechende Möglichkeit bereitgestellt. Das Konzept der DFL-Taskforce bildet die Grundlage für den derzeitigen Sonderspielbetrieb in Bundesliga und 2. Bundesliga und wurde auf Beschluss der DFL-Mitgliederversammlung als rechtsverbindlicher Anhang in die DFL-Spielordnung aufgenommen. Über die Höhe einer Sanktion gebe die DFL in Vertragsstrafenverfahren grundsätzlich keine Auskunft. Die Spieler hätten das Recht, innerhalb von fünf Tagen Beschwerde einzulegen. Die Strafen richteten sich ausdrücklich nicht gegen den Club, bei dem kein "Organisationsverschulden" erkennbar sei.



© dts Nachrichtenagentur