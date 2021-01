DFB-Pokal: Leverkusen nach Sieg gegen Frankfurt im Achtelfinale

Im Nachholspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals hat Bayer 04 Leverkusen zuhause gegen Eintracht Frankfurt mit 4:1 gewonnen und den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht. Die Hessen erwischten den deutlich besseren Start, als Kamadas Hereingabe von rechts in der sechsten Minute über Silva bei Younes landete und der 27-Jährige trocken versenkte. Leverkusen fand anschließend besser in die Begegnung, beide Mannschaften agierten offensiv engagiert.

In der 27. Minute gelang der Bosz-Elf der Ausgleich, als Durm mit einem Handspiel im Strafraum einen Elfmeter verschuldete, den Alario cool halblinks verwandelte, während Trapp nach rechts sprang. Danach wurde die Partie deutlich zerfahrener. In der 41. Minute versuchte Wendell es mit einem strammen Schuss aus 23 Metern, Frankfurts Keeper parierte aber stark. Es blieb beim Unentschieden zu Pause. Nach dem Seitenwechsel drehte die Werkself das Spiel, als Tapsoba in der 49. Minute nach Flanke von Demirbay einköpfte. Besonders ärgerlich für die Eintracht: der Innenverteidiger stand bei seinem Tor wohl im Abseits, den VAR gibt es aber erst ab der nächsten Runde. In der 67. Minute legte der Gastgeber sogar nach, als Amiri sich bei einem starken Solo gegen Barkok durchsetzte, rechts im Sechzehner Diaby anspielte und der Franzose Trapp überwand. In der 73. gerieten die Hausherren jedoch in Unterzahl, als Silva auf dem Weg zum Bayer-Tor von Tah als letzter Mann gefällt wurde und der deutsche Nationalspieler mit Glatt-Rot vom Feld musste. Das konnte die Hütter-Elf jedoch nicht mehr für Zählbares nutzen, in der 86. Minute verzog Hrustic freistehend aus zwölf Metern. In der 87. Minute schickte Demirbay stattdessen Diaby aus der eigenen Hälfte Richtung Trapp und der 21-Jährige entschied die Begegnung endgültig. Mit dem Sieg trifft Leverkusen nun im Achtelfinale auswärts auf Regionalligist Rot-Weiß Essen.



