Drei Tage nach dem frustrierenden 1:1 gegen Spanien hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Schweiz dasselbe Resultat erzielt. Ilkay Gündogan hatte die Gäste in Basel in der 14. Minute in Führung gebracht, der Schweizer Silvan Widmer glich in der 58. Minute aus. Die Partie war unterhaltsam und mit vielen Torszenen, besonders im zweiten Durchgang drehten die Schweizer auf und hätten den Sieg klar verdient.

Weil in der parallel ausgetragenen Partie Spanien die Ukraine klar besiegte, findet sich Deutschland in der Tabelle von Gruppe A4 der Nations League auf dem dritten Platz wieder. Spanien ist auf Rang eins, die Ukraine auf Rang zwei, die Schweiz ist Letzter.



