Am Karfreitag haben viele Corona-Impfzentren Pause gemacht - in den Impfzahlen macht sich das deutlich bemerkbar. Laut RKI wurden am Freitag nur 147.000 Erstimpfungen durchgeführt, nach 193.000 am Donnerstag. Im Wochendurchschnitt sank die Zahl der täglichen Erstimpfungen laut RKI-Zahlen von rund 215.000 am Dienstag - dem bisherigen Spitzenwert - auf nunmehr 189.000 gesetzte Spritzen.

Eigentlich sollen in der laufenden 13. Kalenderwoche 3,8 Millionen Impfdosen ankommen, mehr als jemals zuvor innerhalb von sieben Tagen. Das würde für 270.000 Erst- und weitere 270.000 Zweitimpfungen reichen - pro Tag. Ob die Impfdosen wirklich wie geplant angeliefert wurden - dazu hat das Gesundheitsministerium noch keine Daten veröffentlicht.



© dts Nachrichtenagentur