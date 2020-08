Die Berliner Demo von Corona-Skeptikern unter dem Motto "Tag der Freiheit" ist am Samstagnachmittag vorzeitig beendet worden. Laut Angaben der Polizei kam das Ende nach einer Anzeige gegen den Veranstaltungsleiter. Auf der Demo trug praktisch niemand eine Maske.

Auch das Abstandsgebot wurde durchweg ignoriert. In der Spitze nahmen nach Polizeiangaben etwa 17.000 Menschen an der Versammlung teil. Das Bündnis "Querdenken711" aus Stuttgart hatte zu den Protesten aufgerufen und unter anderem Bustransfers in die Hauptstadt organisiert.



