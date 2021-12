DAX startet vor Fed-Entscheid freundlich

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.520 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Am Abend wird die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihren neuesten Zinsentscheid verkünden. Die meisten Marktbeobachter erwarten, dass die Fed dabei eine Beschleunigung des Abbaus der Anleihenkäufe beschließen wird. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Papiere von Infineon, Daimler und Delivery Hero. Die Aktien von Hellofresh, Bayer und FMC rangieren am Ende. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1275 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8869 Euro zu haben.



