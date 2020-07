DAX startet vor EU-Gipfel im Plus - Autoaktien vorne

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.920 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Unter anderem blicken die Anleger auf den beginnenden EU-Gipfel in Brüssel. Im Mittelpunkt steht hier der geplante Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. Ob es zu Einigungen in den zwei angesetzten Tagen kommen wird, gilt als unklar. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Daimler mit einem kräftigen Plus von über drei Prozent. Dahinter folgen die Papiere von Volkswagen und Continental. Die Aktien von MTU, der Deutschen Bank und Wirecard bilden gegenwärtig die Schlusslichter. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1388 US-Dollar (+0,06 Prozent).



© dts Nachrichtenagentur