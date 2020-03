DAX startet neuen Erholungsversuch

Nach den heftigen Kursverlusten am Wochenbeginn hat die Börse in Frankfurt zum Handelsstart am Mittwoch zunächst einen erneuten Erholungsversuch gestartet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.590 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von RWE, Fresenius und Linde. Starke Abschläge gibt es nur bei den Anteilsscheinen von Adidas. Der Sportartikelkonzern hatte zuvor seine Geschäftszahlen für das Jahr 2019 vorgestellt. Beim Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 klammerte das Unternehmen mögliche Auswirkungen resultierend aus dem Ausbruch des Coronavirus in China zunächst aus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1318 US-Dollar (+0,08 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.661,10 US-Dollar gezahlt (+0,48 Prozent). Das entspricht einem Preis von 47,19 Euro pro Gramm.



