Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.895 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste stehen zu Handelsbeginn die Anteilsscheine von Infineon, Volkswagen und Covestro.

Am Ende der Liste befinden sich die Aktien von Eon, Fresenius und FMC. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 27.732,10 Punkten geschlossen (+0,87 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1739 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8519 Euro zu haben.



© dts Nachrichtenagentur