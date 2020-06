DAX startet im Plus - Euro stärker

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.170 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

Die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard befinden sich mit Gewinnen von mehr als 48 Prozent an der Spitze der Kursliste. Nach dem Absturz in den vergangenen Wochen bleibt das Niveau aber extrem niedrig. Am Ende der Kursliste stehen unterdessen die Wertpapiere von RWE, Henkel und Beiersdorf entgegen dem Trend im Minus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,1257 US-Dollar (+0,31 Prozent).



