DAX startet im Plus - Anleger warten auf ZEW-Index

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.785 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste stehen zu Handelsbeginn die Anteilsscheine von Delivery Hero, Merck und FMC. Am Ende der Liste befinden sich die Aktien der Deutschen Bank, der Deutschen Telekom und von BASF. Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.736 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent).

Das entspricht einem Preis von 47,54 Euro pro Gramm. Um 11 Uhr werden die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für den Monat August vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) veröffentlicht. Der ZEW-Index gilt als zweitwichtigstes deutsches Konjunkturbarometer.



