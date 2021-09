DAX startet im Minus - EZB-Sitzung im Fokus

Der DAX ist am Donnerstag mit einem Minus in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.530 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent unter Vortagesschluss. Anleger warten gespannt auf die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittag.

Manche Beobachter erwarten, dass die EZB das Kaufvolumen für das Pandemie-Notprogramm drosseln könnte. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Merck, Vonovia und MTU. Am Ende stehen die Aktien von Bayer, Continental und Heidelbergcement. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 30.008,19 Punkten geschlossen (-0,57 Prozent). Der Goldpreis stieg leicht an, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.790 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,67 Euro pro Gramm.



© dts Nachrichtenagentur