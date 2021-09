DAX startet im Minus - Adidas hinten

Der DAX ist am Freitag mit einem Minus in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Gegen 9:35 Uhr wurde der Index mit rund 15.520 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent unter Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen am Morgen die Papiere von Siemens Healthineers, Bayer und Siemens Energy, die gegen den Trend im Plus waren.

Die Aktien von Adidas, Puma und Zalando bildeten zu Handelsstart die Schlusslichter der Liste, mit Abschlägen von etwa zwei bis über drei Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,1692 US-Dollar (-0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8553 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.762 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,45 Euro pro Gramm.



© dts Nachrichtenagentur