DAX startet freundlich - Auto- und Flugzeugbauer schwach

Der DAX ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.265 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über Vortagesschluss. Das erst am Vortag aufgestellte Allzeithoch von 16.290 Punkten ist wieder fest im Blick und wurde in den ersten Handelsminuten auch touchiert.

Papiere von Sartorius, Hellofresh und Merck setzten sich zu Handelsbeginn an die Spitze der Kursliste, MTU, Airbus, Porsche und Volkswagen waren gegen den Trend im Minus. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 29.745,87 Punkten geschlossen (0,50 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,1336 US-Dollar (-0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8821 Euro zu haben.



© dts Nachrichtenagentur