DAX setzt Erholungskurs fort - Ölpreis kratzt an 50-Dollar-Marke

Der DAX hat am Mittwoch zu Handelsstart seinen Erholungskurs fortgesetzt. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.320 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über Vortagesschluss. Der Nikkei-Index hatte zuletzt ebenfalls zugelegt und mit einem Stand von 26.296,86 Punkten geschlossen (+0,50 Prozent).

Hoffnung auf eine Entspannung der Lage dank mehrerer Impfstoffe, die womöglich kurz vor der Zulassung stehen, waren wie in den zurückliegenden Tagen das beherrschende Thema. Dementsprechend stieg auch der Ölpreis deutlich an und kratzt wieder an der 50-Dollar-Marke: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 48,44 US-Dollar, das waren 58 Cent oder 1,21 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Gleichzeitig ist das der höchste Preis, seit die Kurse Anfang März in den Keller gerauscht waren. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,1924 US-Dollar (+0,27 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8386 Euro zu haben.



