Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursverluste verzeichnet, innerhalb weniger Minuten aber leicht in den Plus-Bereich gedreht. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.575 Punkten berechnet, weniger als 0,1 Prozent über Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen zu Handelsbeginn die beiden Fresenius-Papiere und Münchener Rück.

Infineon-Aktien ließen deutlich nach. Der Halbleiterhersteller hatte zuvor seine Jahresprognose bestätigt, aber von einer "angespannten Liefersituation" gesprochen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1884 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8415 Euro zu haben.



© dts Nachrichtenagentur